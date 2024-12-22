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محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

وفاة شخص وإصابة 3
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

توفي شخص فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المتوفي والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن  تصادم سيارة 3526 ود س، نصف نقل، بأخرى رقم 4327 ن ه ج، نصف نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا شمال كمين العدوه شمال محافظة المنيا، نتيجة السرعة.

مركز بني مزار شمال محافظةالمنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة  سائق، 35 سنة، مقيم بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وإصابة 2 آخرين، مقيمين بمركزي ملوي جنوب المجاورة ومحافظة سويف.

مستشفى العدوة المركزي


تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي شمال محافظة المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفي داخل ثلاثة حفظ الموتي في المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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