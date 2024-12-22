الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز المنيا

جتنب من الحملات بالمنيا
جتنب من الحملات بالمنيا

شدد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا على استمرار حملات النظافة بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بمنطومة النظافة من تجميل وإنارة وصيانة وتمهيد طرق تلبي احتياجات المواطنين.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

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وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة شملت قرى (دمشير، بني محمد سلطان، نزلة حسين، وتلة)، مع قص وتقليم الأشجار ورفع المخلفات من مدارس مثل مدرسة اللمطي الابتدائية ومدرسة صفي الدين أبو شناف.

 

قرى ريدة وطهنشا في المنيا 

 كما تم تركيب كشافات ليد لتوفير الطاقة في قرى ريدة وطهنشا ودير عطية في المنيا، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة بمحيط الكنائس ودار العبادة.


مركز مطاي شمال محافظة المنيا


وفي مركز مطاي شمال محافظة المنيا تابعت الوحدة المحلية أعمال النظافة اليومية بقرى الوحدة المحلية الخمسة ومناطق شرق المحطة، ومدرسة التجريبية، وطريق عمارات أرض الروبة، مع تكثيف الجهود لرفع المخلفات ومسح الطرق وتمهيدها. كما تم صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بقرية أبوان وتوابعها.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملات لرفع المخلفات من شوارع رئيسية وفرعية مثل طريق البحر، وأبو حسيبة، والكورنيش، والجمهورية، وقرى الغرباوي واليوسفي، وتم تركيب كشافات موفرة للطاقة في قرى القيس وصندفا والطريق المؤدي إلى مدخل سيوة.

وفي سمالوط، تم رفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات الصلبة من أحياء المدينة وقرى الوحدات المحلية، بينما استمرت أعمال النظافة في مركز ملوي بنقل المخلفات الصلبة إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي، مع قص وتهذيب الأشجار وصيانة أعمدة الإنارة.

وفي أبوقرقاص، تابعت الوحدة المحلية حملات النظافة اليومية في القرى والمدينة، بما في ذلك رفع المخلفات من مداخل الشوارع الجانبية وتمهيد الطرق.

وفي ديرمواس، استهدفت الحملات قرى دلجا ونزلة البدرمان ومداخل القرى ومناطق الأسواق والمواقف والمدارس، لضمان بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

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