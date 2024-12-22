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تعرف على موعد بدء توريد محصول القصب لشركة السكر في المنيا

توريد محصول القصب
توريد محصول القصب

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، من خلال مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة في المنيا، عن بدء استقبال محصول القصب لموسم 2024 /2025 اعتبارًا من يوم الخميس 2 يناير 2025.

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية في المنيا 

وأشارت شركة السكر في المنيا إلى أن عملية تخصيص شحن المحصول ستنطلق من مختلف المناطق الزراعية والهيئات، مستخدمة جميع وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك السكة الحديد، اللواري، والجرارات الزراعية.

استقبال محصول القصب لموسم 2024 /2025 في المنيا 

كما دعت الشركة مزارعي المنيا والهيئات الزراعية المتعاقدة معها إلى الإسراع بالتوجه إلى مهندسي المناطق لتحديد العربات اللازمة لشحن محصول القصب، وذلك لضمان تنظيم عملية التوريد وفق الجدول الزمني المحدد.

وأعربت الشركة في المنيا عن التزامها بالتعاون مع المزارعين لتحقيق نجاح موسم التوريد وزيادة معدلات الإنتاج.

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