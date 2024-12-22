الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظ المنيا يوجه بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وحلها

محافظ المنيا يوجه
محافظ المنيا يوجه بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية. 

محافظ المنيا: يوجه بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ووضع آليات وحلول عاجلة

مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس


وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا استجابة لطلبات المواطنين بقرية كفر خزام برفع مخلفات صلبة وتمهيد وتسوية الطريق شرق المحطة بمنطقة البريد ومنطقة العمائر السكنية، وشارع محمد اليمنى، والترعة الإبراهيمية، كما تابعت أعمال كسح وتطهير خزانات الصرف الصحي بتلك العمائر وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مركز بنى مزار في المنيا 


وفي مركز بنى مزار شمال محافظة المنيا قامت الوحدة المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بحي جنوب بشارع بور سعيد من وجود انسداد في غرف الصرف الصحي وعلى الفور تم التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي وتم إصلاح المشكلة، كما تلقت شكوى بوجود بلاعة صرف صحى بدون غطاء بالشارع الرئيسي بصفط بأبو جرج وتم تركيب الغطاء وحل المشكلة حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم حل مشاكل بالصرف الصحى بقرى (القيس - المودة - العمارات السكنية بابشاق)، كما تم تمهيد ورفع كفاءة طريق طمبو وحتى نهاية طريق نزلة جلف، ورفع جميع الإشغالات ووضع تربة زلطية لتسوية الطريق، وذلك لتحسين حركة السير أمام المواطنين، كما تلقت الوحدة المحلية شكوى من أهالى قرية أبو جرج من وجود عمود كهرباء مائل وتم التنسيق مع قسم الكهرباء بالوحدة والقرية لاستبداله بعمود جديد مع شد الأسلاك حفاظا على سلامة المواطنين. 

شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ملوي 


وفى مركز ملوى جنوب المنيا، قامت الوحدة المحلية  باستجابة فورية لشكوى أهالى قرية قلندول عن وجود كسر فى ماسورة مياه بالخط الرئيسى، والتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم إصلاح الكسر وشفط المياه، وتابعت الوحدة المحلية أعمال الحفر فى قرية منشأة المغالقة والذى تسبب فى إعاقة الطريق أمام المارة والسيارات والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تمهيد الطريق.

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