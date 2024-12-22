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رياضة

صن داونز يفتح تحقيقًا مع مدرب السيدات لتحرشه باللاعبات

مدرب صن داونز للسيدات
مدرب صن داونز للسيدات

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تفويض مكتب قانوني للتحقيق في مزاعم سلوك غير لائق ضد جيري تشابالالا، مدرب فريق كرة القدم للسيدات.

التحقيق مع مدرب صن داونز للسيدات 

وبحسب قناة 'SABC SPORT' فإن المدرب كان يدلي بتعليقات جنسية للاعبات الفريق والموظفات، بالإضافة لطرح أسئلة ذات طابع جنسي عليهن، كما تم اتهامه برفض الخروج من غرف اللاعبات أثناء تغيير ملابسهن.

وقال بيان صن داونر: “علم مجلس إدارة نادي ماميلودي صن داونز بادعاءات السلوك غير اللائق التي قدمتها العديد من اللاعبات ضد مدرب فريق السيدات، جيري تشابالالا”.


وأضاف: ينظر ماميلودي صن داونز إلى هذه الادعاءات بجدية شديدة، وقام بتعيين فريق قانوني للتحقيق في هذه الادعاءات وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

وزاد النادي في بيانه: في الوقت نفسه، منح صن داونز المدرب جيري تشابالالا إجازة خاصة في انتظار نتائج التحقيق. ولا يتم ذلك لاستباق نتائج التحقيق، ولكن لضمان إمكانية إجراء التحقيق على وجه السرعة وحماية حقوق جميع الأطراف.

وختم البيان قائلا: “سيعلن نادي ماميلودي صن داونز في الوقت المناسب عن نتائج التحقيق والإجراءات التي سيتم اتخاذها”.

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