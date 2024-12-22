رسائل طمأنة من النواب للأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية أمام مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ضبط التشريعية لمنظومة مزاولة المهن الطبية

وقالت: نحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطًا محكمًا لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.

مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن المطلوب

وأوضحت أن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب، أولًا لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانيًا يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.

المسئولية الطبية يراعي مواجهة أي تقصير

وأكدت وكيل المجلس، أن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية.

وأكدت أن هناك تطورًا مهمًّا في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقًا للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.

من جانبه أكد الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والمنشآت الصحية، ويحدد حقوق وواجبات كل طرف.

وأوضح أن مشروع القانون متوازن في مواده ومنضبط في صياغته، لاسيما وأنه وضع الكثير من الحقوق للمريض من خلال توفير الحماية المناسبة، فضلا عن توفير المكتسبات للأطباء.

المكتسبات لا ترقى لما كان يطمح إليه الأطباء

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: قد تكون المكتسبات لا ترقى لما كان يطمح إليه الأطباء، ولكن في النهاية نحن محكومين بقواعد دستورية وقانونية لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال.

وبعث النائبة برسالة طمأنة إلى عموم الأطباء في مصر، مشيرًا إلى أن القانون به العديد من المكتسبات والضمانات، وخصوصا للطبيب الملتزم الذي يراعي قواعد المهنة.

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