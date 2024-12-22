الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال الاجتماع

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذارا شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء.

 مؤكدًا أنه سيتم  تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف.

 مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى  تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام  الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
 

حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح  والعمل على مدار الساعة  واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون  تحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
 

رؤية مصر 2030

كما تناول الاجتماع مناقشة  عدد من الموضوعات الهامة  التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية  وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية  بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى  الخدمات وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
 

فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة  لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول  وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلًا عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها وإرضائهم.

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