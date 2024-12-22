الأحد 22 ديسمبر 2024
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اقتصاد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، يعد القصدير معدنًا فضيًّا لينًا قابلًا للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل.

ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، وأكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

سعر القصدير اليوم الأحد 

 سجل سعر القصدير نحو 31,823 ألف دولار للطن، اليوم، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

 

استخدامات القصدير 

 يتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

 

صادرات الصناعات الهندسية ترتفع 24.2% لـ 4.3 مليارات دولار أول 10 أشهر من 2024


أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من 2024 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2023 بنسبة 24.2%، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار فى 2024 حتى أكتوبر مقابل 3.535 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2023.

 


وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا فى شهر أكتوبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 14% حيث بلغت 458 مليون دولار فى أكتوبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى أكتوبر 2023.


وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أكتوبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 هي، "الكابلات حققت 32.3% والأجهزة الكهربائية ارتفعت 8.7% ومكونات السيارات زادت 24.5% والأجهزة المنزلية ارتفعت5.1%  و الصناعات الكهربائية والالكترونية حققت 7.6% وأخيرا وسائل النقل +89.3%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي،  أوروبا ( المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - ايطاليا - التشيك - اسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا) آسيا ( السعودية - العراق- لبنان - عمان - أذربيجان - قطر) أفريقيا ( ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - نيجيريا - غانا)

 

 

 

 

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