الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش مشروعات القوانين المعروضة أمام النواب والشيوخ

برلمانية التنسيقية،فيتو
برلمانية التنسيقية،فيتو

عقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.

محاور اجتماع الهيئة البرلمانية للتنسيقية 

وتناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث  الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.

 

التعديلات المقترحة على بعض التشريعات

وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعربت عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).

توصيات الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة 

وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.

وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات  الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر اجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، ما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيقية شباب الأحزاب نواب التنسيقية لجان التنسيقية صالون التنسيقية السياسي الأجندة التشريعية

مواد متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تختتم فعاليات اليوم العالمي للتصنيع الأفريقي بأسوان

تنسيقية شباب الأحزاب تناقش نتائج زيارة صندوق النقد وتحديات الجامعات

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور منطقة «تيدا» باقتصادية القناة

تدشين غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية
ads

الأكثر قراءة

الزمالك ينهي الاتفاق مع زيزو بشأن تجديد عقده

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

الخسائر بالملايين، إخلاء العقارات المجاورة وكردون أمني بمحيط الحادث، التحريات الأولية تكشف سبب حريق مطعم تفويلة بفيصل (صور)

أسعار الذهب صباح اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذه القيمة

جهود لكشف غموض مقتل ربة منزل بالقليوبية

اعترافات المتهم بقتل جده بالشرقية: سلمت نفسي للشيطان وأستحق الإعدام

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

كويكب بحجم مبنى ضخم يقترب من الأرض خلال.. تفاصيل

فضحتها الكاميرات، نائبة في البرلمان الكولومبي تدخن سيجارة إلكترونية

كوريا الجنوبية تنجح في وضع قمرها الصناعي الثالث للتجسس في مداره

السجن المشدد لروسي نقل معلومات إلى "إف بي آي"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يناير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة نفيسة (1 – 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 22 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية