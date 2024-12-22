حج الجمعيات الأهلية 2025، المستندات المطلوبة والأسعار

يبحث العديد من المقبولين في حج الجمعيات الأهلية عن الأوراق المطلوبة للحج، وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025.

وأعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن المستندات المطلوبة لحج الجمعيات الأهلية لعام 2025 وتضمنت ما يلي:

- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام (2025/2/19).

- عدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس 100% كبير.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم ومن هم في سن التجنيد.

- تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المعلن عنها.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات لقاح الإنفلونزا الموسمية، المحدثة لموسم 2024 /2025 للحجاج الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة مواليد 1960/2/18.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة سارية المفعول والمدرج بها تطعيمات الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي 135 ACYW بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

- شهادة التحصين (Qr-Code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المحدثة لموسم 2024/2025م المعتمدة من وزارة الصحة للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة من مواليد 18 فبراير 1960.

- أصل إيصال إيداع لقيمة اشتراك رحلة الحج.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الإثنين الماضي عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج الموسم الجديد التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

أسعار برامج الحج

من جانبه؛ قال أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية؛ وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:

- مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».

- مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي».

- مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي».



وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج؛ حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

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