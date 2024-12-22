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ثقافة وفنون

طارق الجنايني يكشف حقيقة وجود جزء ثالث من الحريفة

فيلم الحريفة
فيلم الحريفة

قال المنتج الفني طارق الجنايني في تصريحات صحفية له إنه من الممكن تقديم جزء ثالث من فيلم “الحريفة” خلال السنوات القادمة، لأن قصة العمل تحتمل أن يكون هناك جزء جديد، ولكن ذلك لن يكون قريبًا على حسب قوله.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

 

القسط الأخير لكزبرة في فيلم الحريفة 2

وكان قد رد "كزبرة" خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "طارق الجنايني مش مقصر معانا في حاجة وبناخد كل حقوقنا بزيادة، بس بصراحة لسه مقبضناش القسط الأخير"، ليعقب الجنايني مازحا: "أنا مخلي القسط الأخير لبعد الحلقة أما أشوف إيه اللي هيتقال".

 

تحول كزبرة للتمثيل 

وتابع كزبرة: "أنا اشتغلت على نفسي علشان أبقى ممثل وسط فريق عمل فيلم الحريفة، وأنا بداية الجزء الأول وقرأت السيناريو كانت الشخصية اللي بجسدها مخفية مش ظاهرة فقعدت أذاكر وأجتهد علشان لو عندي موهبة أطلعها، واشتغلت أنا والفريق على كل الشخصيات علشان يكون فيه ما بينا كيميا".

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