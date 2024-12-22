الأحد 22 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية: تعديلات في تركيب عدد من القطارات

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة - أسوان والعكس من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف وشملت قطارين رقمي ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة - أسوان والعكس، وذلك بعد 24 ساعة من الان.

بيانات القطارات 

 وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى: “اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٦٠ على خط القاهرة / الاقصر وقطار رقم  ١٥٩ على خط الاقصر / القاهرة من عربات روسى تهوية ديناميكية إلى عربات روسى مكيفة درجة ثالثة”.

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هيئة السكة الحديد القاهرة اسوان قطارات روسى تعديلات السكة الحديد
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