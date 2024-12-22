50 عامًا في السينما، محطات في حياة السيناريست عبد الحي أديب

عبد الحى أديب، كاتب سيناريو فنان، يرى أن السينما فن وصناعة وتجارة، قدم للسينما أكثر من مائتى سيناريو بدأها بفيلم "باب الحديد" حتى لقب برجل السيناريو الأول وشيخ كتاب السيناريو وصاحب المدرسة الواقعية، تأثر بالكاتب أبو السعود الإبيارى الذى اكتشفه ككاتب، وجعله مشاركا له فى كتابة بعض أعماله السينمائية، هو أحد مؤسسي جمعية كتاب ونقاد السينما التي نظمت أول مهرجان سينمائي دولي بمصر وهو مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، رحل عام 2007.



ولد السيناريست عبد الحي أديب فى مثل هذا اليوم 22 ديسمبر عام 1928 في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فى أسرة متوسطة الحال، حصل على دبلوم الصنايع قسم النسيج، عمل فى بدايته فى مصانع الغزل والنسيج كباقي شباب بلدته، ثم عمل مدرسا للتربية الفنية، وأنشأ مع إخوته مصنعا للعائلة في مدينة طنطا، وبسبب حبه للفن اتجه الى دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وبعد التخرج عمل مساعد للمخرج يوسف شاهين، وتأثر بأستاذه المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري، والذي سانده وساعد في اكتشافه ككاتب بعد أن جعله يشارك معه في كتابة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية.

باب الحديد كانت البداية



بدأ عبد الحى أديب رحلته في عالم السيناريو عام 1958 بـ فيلم "باب الحديد"، الذي كان بمثابة انطلاقة له وللمخرج العالمي يوسف شاهين، وتسبب الفيلم في صدمة جمهور السينما في ذلك الوقت، ولم يلق نجاحا كافيا داخل مصر، لكنه لقي نجاحا عالميا، وأصبح من الأعمال الفارقة في تاريخ السينما المصرية، حيث شارك به فى مهرجان برلين، واختتم كتاباته السينمائية بفيلم "ليلة البيبي دول" والذي تم عرضه في السينما بعد وفاته.

السيناريست عبد الحى أديب

من سيناريوهات أفلام عبد الحى أديب أيضا: صغيرة على الحب، الخبز المر، بيت القاضى، البدروم، قضية سميحة بدران، أبناء للبيع، الطاووس، وحوش الميناء، باي باي يا حلوة، الوردة الحمراء، سعد اليتيم وحصل فيه على جائزة أحسن سيناريو، استاكوزا، امرأة واحدة لا تكفى، مذكرات مراهقة، ديسكو ديسكو الذى حصل فيه على جائزة أحسن سيناريو، فيلم ام العروسة وهو الفيلم المصرى الذي وصل للترشيحات النهائية للأوسكار كأحسن فيلم، كما قدم عبد الحى أديب للدراما عملين فقط فى منتصف الثمانينيات هما: فيه حاجة غلط، فى قافلة الزمان.

كتابة أفلام تركية ولبنانية



وشارك عبد الحى أديب بـ 6 أفلام في السينما التركية منها "الجبار، شيطان البوسفور، والحسناء والوحش، ورجل لا يعرف الخوف، ومغامرات في إسطنبول، والصعلوك"، وقد شارك في بطولة هذه الأفلام عملاق الشاشة الفنان فريد شوقى، وأيضا قام أديب بعمل فيلم "جميلة" وهو إيراني تركى للمخرج هولكى سانر، كما شارك في السينما اللبنانية السورية فقدم فيلم سائق الملايين، الأستاذ أيوب، باى باى يا حلوة، التعابين الثلاثة، المدرسة، لاعب الكرة.

عائلة السيناريست عبد الحى أديب



استطاع السيناريست عبد الحى أديب تكوين عائلة فنية شهيرة، فهو أب لثلاثة أبناء يعملون فى مجال الفن والإعلام، فابنه الأكبر الإعلامى عماد أديب، والابن الأوسط هو المذيع عمرو أديب، أما الابن الأصغر فهو المخرج السينمائي عادل أديب الذي أخرج فيلم "ليلة البيبي دول" وبعد رحيله عام 2007 أصدرت هيئة قصور الثقافة كتابا بعنوان "عبد الحى أديب بين الكلاسيكية والحداثة "ضمن سلسلة آفاق السينما يسجل حياة كاتب السيناريو عبد الحى أديب وإسهاماته فى تاريخ السينما المصرية على مدى خمسين عاما.

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