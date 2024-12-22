هل يمكن معرفة سبب الوفاة بعد دفن الجثة بمدة طويلة؟ خبيرة توضح

كشفت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، مدى قدرة الطبيب الشرعي في معرفة سبب الوفاة بعد دفن الجثمان بفترة.

معرفة سبب الوفاة من قبل الطب الشرعي

ولفتت إلى أن هناك حالات يتم قتلها ومن ثم إلقائها في الماء، لإيهام الشرطة بأن الوفاة حدثت نتيجة الغرق، ويستطيع الطب الشرعي إثبات هذا الأمر.

صعوبة معرفة سبب الوفاة بعد دفن الجثة بفترة

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: الطب الشرعي قد يرفض فكرة إخراج الجثة من القبر لمعرفة سبب الوفاة، حال دفن الجثة لمدة طويلة، لأن الأنسجة تكون قد تحللت.

سبب الوفاة حال تناول العقاقير الطبية

وتابعت: يستحيل أحيانًا معرفة سبب الوفاة الناتجة من تناول بعض العقاقير الطبية مثل المضاد الحيوي، ولكن هناك بعض السموم التي تترسب في العظام بعد الوفاة، وفي هذه الحالة من الممكن أن نعرف سبب الوفاة، حتى بعد دفن الجثة بمدة طويلة.

وأشارت إلى أن الطبيب الشرعي لا يستطيع أن يُجزم دائمًا بمعرفة سبب الوفاة، لأن أحيانًا تحدث الوفاة بسبب أكثر من ظاهرة.

وواصلت: الطبيب الشرعي في بداية عمله يقوم بالكشف الخارجي على الجثة، ومن ثم النظر إلى الملابس لمعرفة وجود صباغات منوية في حال الاعتداء الجنسي، ويتم استخلاص العينات لمعرفة الأشخاص المشتبه بهم، مشيرة إلى أن الطب الشرعي يستطيع معرفة سقوط الشخص من نفسه نتيجة عدم وجود اتزان نفسي، أو تناوله بعض العقاقير الطبيبة.

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