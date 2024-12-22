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حوادث

اليوم.. الطعن على قرارات الطائفة الإنجيلية

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائفة الإنجيلية .

 

بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات

 

واختصم الطعن الذى حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .

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