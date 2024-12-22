رقم سلبي تاريخي لبرشلونة في ليلة السقوط أمام أتلتيكو مدريد

حقق برشلونة رقما سلبيا بالخسارة على يد ضيفه أتلتيكو مدريد (2-1)، مساء أمس السبت، في قمة منافسات الجولة 18 من الليجا، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

وسجل لبرشلونة: بيدري في الدقيقة 30، بينما أحرز لأتلتيكو مدريد: رودريجو دي بول في الدقيقة 60، وألكسندر سورلوث في الدقيقة (90+6).

برشلونة يخسر آخر 3 مباريات

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة خسر آخر 3 مباريات على أرضه، في الدوري الإسباني.



وهي أسوأ سلسلة له في هذه البطولة، بالتساوي مع سلسلتين سابقتين من 3 هزائم متتالية أيضا، في عامي 1965 و1987.

وبهذا الانتصار، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 41 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد برشلونة عند 38 نقطة، في الوصافة، علمًا بأنه لعب مباراة أكثر من الأتلتي.

ونجح دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، في تحقيق انتصاره الأول على برشلونة في معقله، منذ تولي المدرب الأرجنتيني، تدريب الروخي بلانكوس عام 2011.

كما حقق المدرب الأرجنتيني انتصاره السادس علي برشلونة في جميع البطولات بعدما خاض 37 مواجهة أمام البرسا.

وأنهى مدرب أتلتيكو مدريد عقدته أمام برشلونة في ملعبه بعد 18 مباراة، حيث تلقى الخسارة 10 مباريات وتعادل في 7 مباريات قبل أن يحقق الفوز الأول بملعب البرسا.

وكان سيميوني قاد أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في عدد 36 مباراة قبل مباراة مساء أمس السبت في الليجا بملعب البرسا.

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