محافظ الإسكندرية يصدر حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء أحياء بعضهم شملتهم حركة الوزارة

أجرى محافظ الإسكندرية الفريق احمد خالد، تغييرات وتنقلات واسعة بأحياء المحافظة الـ١١ وطالت التنقلات رؤساء الأحياء التي أعلنتهم وزيرة التنمية المحلية أمس.

حركة تنقلات لحركة الوزارة

وجرى نقل رؤساء الأحياء التي شملتهم تعيينات الوزارة كالتالي اللواء طه الزهير من حي الجمرك إلى حي المنتزة ثان، ونهي خليفة من حي المنتزة ثان إلى حي شرق، وسحر شعبان من منتزة ثان إلى المنتزة أول وهو المنصب التي كانت تشغله قبل الحركة، فيما أبقى علي نور الهدي محمد رئيس لحي العجمي كما هي في الحركة وهي قادمة من ديوان الوزارة.

تصعيد وتنقلات لرؤساء الأحياء

وشملت حركة التغييرات تصعيد دعاء مصطفي من سكرتير عام حي العامرية أول الي رئيس حي العامرية ثان، وانجي محمد من سكرتير عام حي شرق الي رئيس حي العامرية أول بعد اعتذار رئيس الحي السيد موسى عن الاستمرار، ونقل زينب السيد من حي وسط الي حي غرب، ويحي زكريا من حي العامرية ثان الي برج العرب.

اعتذار مدير مكتب المحافظ

كما شملت الحركة تعيين محمد صلاح رئيس حي الجمرك من مدير عام الاستثمار بديوان المحافظة، مصطفى العرابي رئيس حي وسط

واعتذر اللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لديوان المحافظ عن الاستمرار في منصبه، وكان قد سبق وأن اعتذر أحد المستشارين القانونيين ولكن المحافظ رفض الاعتذار.

وجرى نقل مدير التخطيط العمراني إلى الإسكان، واحد مسئولي الأمن بديوان المحافظة الي سكرتير حي العامرية.

سكرتير عام وسكرتير مساعد

وكانت قد أصدرت وزير التنمية المحلية منال عوض حركة تغيرات على مستوى المحافظات وجرى تصعيد جيهان مسعود من سكرتير عام مساعد الي سكرتير عام محافظة الإسكندرية. واللواء احمد حبيب من رئيس حي شرق الي سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية.

حركة رؤساء الأحياء الجديدة في الإسكندرية

وتعيين كل من المهندسة نهي خليفة لحي المنتزه أول والمهندسة سحر شعبان لحي المنتزه ثان واللواء طه زهير لحي الجمرك ونور الهدي محمد رئيسًا لحي العجمي، وهي التغيرات التي أجري عليها محافظ الإسكندرية تغييرات أخرى لهم.

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