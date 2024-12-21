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رياضة

خليجي 26، قطر والإمارات يتعادلان 1-1 في الشوط الأول (فيديو)

قطر والإمارات
قطر والإمارات

خليجي 26، تعادل منتخب قطر مع نظيره المنتخب الإماراتي بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في مستهل دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج 2024، التي ستقام من الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 في دولة الكويت.

تقدم منتخب قطر عن طريق أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 16، فيما تعادل منتخب الإمارات عن طريق يحيى الغساني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل قطر أمام الإمارات 

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تشكيل الإمارات أمام قطر 

 

ويتواجد منتخبا قطر والإمارات في المجموعة الأولى رفقة الكويت وعمان، بينما يتواجد في المجموعة الثانية البحرين والعراق والسعودية واليمن.

 

المنتخبات المشاركة في خليجي 26 

وتشارك في هذه البطولة منتخبات الكويت (المضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.

تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وستقام المباريات على ملعبين رئيسيين هما: استاد جابر الأحمد الدولي وإستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

 

جدول مباريات خليجي 26

الجولة الأولى: السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر الأحمد الدولي.

الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عمان × قطر – (4:25 عصرًا بتوقيت القاهرة).

الإمارات × الكويت – (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثالثة: الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإمارات × عمان – (5:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 28 ديسمبر 2024:

السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

النهائي:الجمعة 3 يناير 2025

المباراة النهائية – إستاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.


جدير بالذكر أن منتخب العراق قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، وبذلك، يكون منتخب العراق قد حقق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

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خليجي 26 منتخب قطر منتخب الإمارات قطر والإمارات اكرم عفيف

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