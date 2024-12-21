السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد طرح برومو«الدشاش»، ثنائية محمد سعد وباسم سمرة تتصدر التريند

محمد سعد وباسم سمرة،فيتو
محمد سعد وباسم سمرة،فيتو

تحمس كبير وإحتفاء متميز شهده البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش  الذي يقوم ببطولته محمد سعد والذي يمثل عودة سينمائية له بعد غياب منذ عام 2019.

وخطفت ثنائية محمد سعد وباسم سمرة الأنظار، حيث ظهر تناغم بين الكاريزما الخاصة لكل منهما فيما توقع الجمهور أن الدشاش بفضل تلك الثنائية سيكون أقوي أفلام موسم رأس السنة على الإطلاق… وتصدرت مشاهدات البرومو التشويقي للعمل وحقق 500 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات فقط.

 

 فيلم الدشاش 

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيف، وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في  يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية  لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم سمرة مصطفى أبو سريع فيلم الدشاش سامح عبدالعزيز نسرين أمين الدشاش فيلم الدشاش محمد سعد محمد سعد
ads

الأكثر قراءة

أقوي تحذير من السيسي للمصريين: فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

الأمن يحل لغز العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر في قنا

"كتشنة" امتحانات صفوف النقل بالجيزة، تعليمات تثير اللغط بين المدارس الخاصة

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة غدا بالبحر المتوسط

20 رسالة حاسمة من السيسي لأهل الشر ومروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يصدر حركة تغييرات وتنقلات لرؤساء أحياء بعضهم شملتهم حركة الوزارة

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل

منوعات

المزيد

ألبانيا تحظر تطبيق تيك توك لمدة عام بعد مقتل مراهق

أغرب هروب لسجين مغربي أدين بالقتل عام 2016 في فرنسا

مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب حافلة في إيران

وفاة الملك المقنع تثير الجدل، سر مرض المصارع الأسطوري ري ميستيريو يحير العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

بكم كيلو السكر في المحلات اليوم السبت 21/12/2024 ؟

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 21/12/2024

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 21-12-2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات سيميوني أمام برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الحلويات في المنام وعلاقته بتيسير الأحوال وزوال الهموم

من خواطر الشعراوي، دقة البلاغة القرآنية في استخدام «كان» و«ظل» و«أمسى» (فيديو)

تفسير حلم الطيران في المنام وعلاقته بانتهاء المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية