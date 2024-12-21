بعد طرح برومو«الدشاش»، ثنائية محمد سعد وباسم سمرة تتصدر التريند

تحمس كبير وإحتفاء متميز شهده البرومو التشويقي لـ فيلم الدشاش الذي يقوم ببطولته محمد سعد والذي يمثل عودة سينمائية له بعد غياب منذ عام 2019.

وخطفت ثنائية محمد سعد وباسم سمرة الأنظار، حيث ظهر تناغم بين الكاريزما الخاصة لكل منهما فيما توقع الجمهور أن الدشاش بفضل تلك الثنائية سيكون أقوي أفلام موسم رأس السنة على الإطلاق… وتصدرت مشاهدات البرومو التشويقي للعمل وحقق 500 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات فقط.

فيلم الدشاش

وفيلم الدشاش من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيف، وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

موعد طرح فيلم الدشاش بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في يوم 1 يناير بمصر و15 يناير فى الدول العربية لعام 2025 ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

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