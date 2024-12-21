رسائل الرئيس للمصريين،السيسي: معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصومها وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها..وهناك خطط وشغل ضد مصر من أجهزة مخابرات

أجرى الرئيس السيسي حوارًا مع طلبة أكاديمية الشرطة، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم.

وأكد الرئيس السيسي أن المنشأت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها شركات العاصمة

السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026

وقال الرئيس السيسي إن الدولة ضاعفت عدد الجامعات والدولة حريصة على الإرتقاء بجودة التعليم من خلال الجامعات لأهلية.

وأضاف الرئيس أن عدد كبير من الجامعات الأهلية استطاع أن يدخل في توأمة وشراكة مع عدد من الجامعات العالمية

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة أنشأت مراكز للعلوم والتكنولوجية في بعض الجامعات الحكومية لدعم فرص التوظيف في هذة المجالات.

وقال الرئيس السيسي أن الدولة ستضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026

وأضاف الرئيس السيسي ان معدلات الزيادة السكنية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات

وأشار الرئيس السيسي إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزيف الوعي ونشر الأكاذيب

وقال أنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات.

السيسي: يتم التجهيز لإفتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية

وأوضح الرئيس السيسي أنه يتم التجهيز لإفتتاح رسمي للمتحف المصري الكبير يليق به كقيمة حضارية وثقافية.

وقال مصر تسعي لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح.

وأوضح أن الهدف من تخصيص هيئة شراء موحد للسلع الاساسية هو الحصول على أفضل الأسعار لهذة السلع.

وقال أن الدولة تعمل على تطوير البنية الأساسية للموانىء لدعم الخدمات اللوجيستية وتجارة الترانزيت.

وتابع: مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية مثل بريكس أو منظمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذة التكتلات.

وقال الرئيس السيسي أنه يجب أن نوجه النشء إلى الاهتمام بعلوم الحاسب ونظم المعلومات والرياضة.

وأضاف أن مصر تحتاج من تريليون إلى اثنين تريليون دولار مصروفات سنوية

وأكد الرئيس السيسي أن معدلات نمو الدولة المصرية تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها

وقال أنه فيه خطط وشغل بيتم ضد مصر من أجهزة مخابرات

وأكد الرئيس السيسي ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية

وأشار إلى أهمية وعي الشعب المصري لإفشال المخططات التي تحاك ضد مصر

وقال أن الشعب المصري له خصوم وليس من مصلحتهم أن تستقر مصر وأن الخصوم لن يتوقفوا عن العمل ضد مصر.

السيسي يزور مقر أكاديمية الشرطة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

السيسي يوجه بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حوارًا مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم.

وشدد الرئيس على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحًا أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

كما أشاد الرئيس بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكدًا على تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، مُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات



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