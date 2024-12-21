الجيش اللبناني يتسلم مواقع جديدة في البقاع وفقا للقرار رقم 1701

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، وتطبيقًا للقرار 1701، أنه تسلم مركزَي السلطان يعقوب، البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتي قوسايا ودير الغزال، والبقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة.

الجيش اللبناني يطبق قرار 1701

كما تسلم معسكر حلوة، راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى عتاد عسكري.

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم السبت، إنه في تطورات متسارعة للخروقات الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة حانين بـ 5 قذائف مدفعية، تزامنًا مع عمليات تفجير لبعض المنازل في المنطقة.

الجيش اللبناني يستلم مواقع جديدة في البقاع

وأضافت الوكالة، أنه للمرة الأولى منذ وقف اطلاق النار في 27 نوفمبر، توغلت القوات الإسرائيلية إلى بلدة ديرميماس، قضاء مرجعيون، حيث "تمركز نحو 20 عنصرًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البلدة بالآليات والجرافات العسكرية، وصدمت جرافة إسرائيلية 3 سيارات في البلدة خلال توغل عناصرها في بعض المنازل في الحي الشرقي".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أُفيد عن سماع صوت قوي في القطاع الغربي، تبين أنه ناجم عن قيام الجيش اللبناني وفريق الهندسة بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زبقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.