تعرف على مواصفات سيارات ميتسوبيشي أتراج 2025 المدمجة

سيارات ميتسوبيشى 2025، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشى، أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج الجديدة المدمجة موديلات 2025، التي تطرح لأول مرة في السوق المصرية، بزيادة تصل نحو 25 ألف جنيه عن موديلات 2024.

أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج 2025 الجديدة



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية ميتسوبيشى، أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج الجديدة المدمجة موديلات 2025، خلال شهر ديسمبر الجاري، ونرصدها في التقرير التالي أسعار السيارات بعد تطورها وهى:-

يصل سعر أول فئه أتراج هاي لاين 790 ألف جنيه بدلًا من 765 ألف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات ميتسوبيشي أتراج في مصر



زودت سيارات ميتسوبيشي أتراج، بمحرك 1200 سي سي ميفيك وناقل حركة CVT أوتوماتيك والمحرك خالي من الرصاص. وتشمل أهم مزايا السيارة:عجلات 15 بوصة في الأمام والخلف وإطارات 185/55 R15 82V، كما تأتي بتعليق مرتفع يزيد المسافة بين السيارة وسطح الأرض

حصلت سيارات ميتسوبيشى، على أتراج بطول 4.305 مم، عرض 1.670 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2.550 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات ميتسوبيشى أتراج

أنظمة مساعدة تشمل

سائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS

توزيع اليكتروني للفرامل EBD

برنامج التحكم في الثبات ESP

حساسات ركن خلفية.

شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة يمكن توصيلها بالأجهزة الذكية لاسلكيا بلوتوث.

تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو تكييف هواء أوتوماتيكي.

تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة.

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