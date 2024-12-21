السبت 21 ديسمبر 2024
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رياضة

تشكيل قطر الرسمي أمام الإمارات في خليجي 26

قطر
قطر

خليجي 26، أعلن لويس جارسيا المدير الفني لمنتخب قطر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب الإماراتي في مستهل دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج 2024، التي ستقام من الفترة 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025 في دولة الكويت.

 

تشكيل قطر أمام الإمارات 

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تشكيل الإمارات أمام قطر 

 

ويتواجد منتخبا قطر والإمارات في المجموعة الأولى رفقة الكويت وعمان، بينما يتواجد في المجموعة الثانية البحرين والعراق والسعودية واليمن.

 

موعد مباراة قطر والإمارات اليوم في كأس الخليج 2024 


من المقرر أن تنطلق مباراة قطر والإمارات اليوم في كأس الخليج 2024  اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات في خليجي 26


وتذاع مباراة قطر ضد الإمارات، عبر قنوات الكأس HD1،SSC HD4، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبو ظبي الرياضية، عمان الرياضية ودبي الرياضية.

وانطلقت اليوم السبت فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تستضيفها دولة الكويت وتستمر هذه البطولة الكروية المثيرة حتى الثالث من يناير عام 2025، حيث تتنافس 8 منتخبات خليجية على اللقب.

المنتخبات المشاركة في خليجي 26 

وتشارك في هذه البطولة منتخبات الكويت (المضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.

تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وستقام المباريات على ملعبين رئيسيين هما: استاد جابر الأحمد الدولي وإستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

 

جدول مباريات خليجي 26

الجولة الأولى: السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر الأحمد الدولي.

الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عمان × قطر – (4:25 عصرًا بتوقيت القاهرة).

الإمارات × الكويت – (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثالثة: الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإمارات × عمان – (5:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 28 ديسمبر 2024:

السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

النهائي:الجمعة 3 يناير 2025

المباراة النهائية – إستاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.


جدير بالذكر أن منتخب العراق قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، وبذلك، يكون منتخب العراق قد حقق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

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