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ثقافة وفنون

منصة شاهد تحصل على حقوق بث فيلم 200 جنيه لــ إسعاد يونس

فيلم 200 جنية، فيتو
فيلم 200 جنية، فيتو

أعلنت منصة شاهد الرقمية عن حصولها على حقوق عرض فيلم 200 جنيه،  الذي تتصدر بطولته الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ومجموعة من نجوم الفن.

  فيلم 200 جنيه

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي، حول 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث يسرق عنتر الذي يقدم شخصيته أحمد السعدني والدته السيدة عزيزة التي تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتنتقل بعدها الـ 200 جنيه التي سرقها السعدني إلى العديد من الأشخاص باختلاف طبقاتهم وطبائعهم.

فيلم 200 جنيه كان قد حقق أكثر من 8 ملايين جنيه وقت عرضه، والعمل يعتمد على ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، ومنهم أحمد السقا، ليلى علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، الراحل طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي 

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