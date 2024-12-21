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ثقافة وفنون

كابلز النجوم فى خطر، خبيرة أبراج توجه نصائح لهؤلاء للحفاظ على عش الزوجية خلال 2025

دنيا سمير غانم ورامي
دنيا سمير غانم ورامي رضوان،فيتو

شهد الوسط الفني خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الانفصالات بين الثنائيات الفنية ،وكانت البداية من الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثم المغني أمير عيد عن زوجته ليلى، ، وصولًا للانفصال الأشهر وهما ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

ومع قدوم العام الجديد تضع خبيرة علم الفلك والأبراج عبير فؤاد عدة نصائح ثمينة من خلال “فيتو” للزيجات الفنية للحفاظ على العش الذهبي فى سلام خلال 2025.


أحمد حلمي ومنى زكي 


البداية مع الثنائي الأشهر منى زكي وأحمد حلمي.. فقالت عبير فؤاد أنهما حاليا يمران بوقت عصيب ولديهم ميل للتصرف بعصبية في بعض المواقف ابتداء من شهر مايو وحتى آخر عام 2025، موجهة لهم نصيحة أنه من المهم أن يسيطرا على انفعالاتهما في التعامل مع الجمهور، أو مع جهة إنتاج، وأيضا مع جهات صحفية وإعلامية.  

دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان


كشفت عبير فؤاد أن الفنانة  أن دنيا سمير غانم تميل للتصرف بعصبية خلال 2025، بينما يبدأ زوجها رامي رضوان مرحلة جديدة يتخذ فيها قرارات جريئة وسيظهر بشكل جيد خلال أشهر العام المقبل، فيما وجهت خبيرة الأبراج نصيحة لـ دنيا أنه من المهم أن تتحكم في انفعالاتها العصبية على مدار أشهر عام 2025.
 

مي عمر ومحمد سامي
 

وهى النصيحة ذاتها التي وجهتها خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد للفنانة مى عمر التي أكدت أنه سيحدث بعض الأمور التي تجعلها تميل للتصرف بعصبية، ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتها طوال العام. 
أما زوجها محمد سامي فستتبدل شخصيته وسيختار في عام 2025 أن يبتعد عن الأضواء لفترة.

 

 

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