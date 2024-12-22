تعرف على السيارات الأكثر ترخيصا من الماركات اليابانية والكورية خلال 2024

السيارات اليابانية فى مصر، استطاعت السيارات اليابانية والكورية، السيطرة على وحدات الترخيص خلال الـ 11 أشهر الماضيين من عام 2024، نتيجة للعروض والتخفيضات التى تقدمها الشركة الأم لتحسين المبيعات داخل السوق المحلي وساهم ذلك الأمر في ارتفاع المبيعات وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات.

إجمالي تراخيص السيارات اليابانية والكورية في مصر

وأوضح البيان الصادر من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الاجبارى على السيارات، إجمالي تراخيص السيارات الكورية واليابانية فى السوق المصرى بداية من شهر يناير نوفمبر لعام 2024، وتصدر سيارات هيونداي، المركز الاول فى التراخيص داخل وحدات المرور، بعد ترخيص مايقرب من 12.450 سيارة.

إجمالي تراخيص السيارات الكورية في مصر



ونستعرض فى التقرير التالي السيارات الاكثر ترخيص فى مصر خلال أول 11 شهر من عام 2024 من الماركات اليابانية والكورية هى كالتالى:-

سيارات هيونداي الكورية المركز الاول فى التراخيص داخل وحدات المرور، بعد ترخيص مايقرب من 12.450 ألف سيارة.



وفى المركز الثانى سيارات كيا، بترخيص 10 آلاف و22 سيارة، وفى المركز الثالث سيارات KGM بعد ترخيص 1701 سيارة.

إجمالي تراخيص السيارات اليابانية في مصر



حصلت سيارات نيسان على المركز الأول بعد ترخيص ما يقرب من 8437 سيارة.

سيارات تويوتا كانت فى المركز الثانى بعد ترخيص 7002 سيارة، وفي المركز الثالث سيارات ميتسوبيشي بعد ترخيص 5223 سيارة.

وفى المركز الرابع كان لصالح سيارات سوزوكى بعد ترخيص 5090 سيارة، وفى المركز الخامس سيارات سوبارو بعد ترخيص 1228 سيارة.

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