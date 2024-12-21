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رياضة

خليجي 26، تعادل إيجابي بين عمان والكويت في الشوط الأول

عمان والكويت
عمان والكويت

خليجي 26، تعادل منتخبا الكويت وعمان، بهدف لمثله في الشوط الأول من  مواجهة افتتاح كأس الخليج 2024، والمقام بدولة الكويت.

وتقدمت الكويت أولا عن طريق سلمان العوضي قبل أن تتعادل عمان عن طريق عصام الصبحي.

وانطلقت بطولة خليجي 26 بـ مباراة الكويت ضد عمان في المباراة الافتتاحية على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي.

 الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة «خليجي 26»، والتي تقام في دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وحتى 3 يناير المقبل 2025.

 تشكيل الكويت ضد عمان 

 

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: مشاري غنام، خالد إبراهيم، حسن حمدان، سامي الصانع

وسط الملعب: محمد دحام، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي

في المقدمة: سلمان العوضي، يوسف ناصر

تشكيل عمان ضد الكويت 


حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

خط الدفاع: علي البوسعيدي – أحمد الخميسي – محمد المسلمي – أمجد الحارثي

خط الوسط: حارب السعدي – أرشد العلوي- زاهر الأغبري – عبدالله فواز – جميل اليحمدي

في الهجوم: عصام الصبحي


مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»


ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.


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