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ثقافة وفنون

نقابة الصحفيين تكرم الفنان جمال سليمان تقديرًا لمسيرته الفنية ودوره في ترسيخ قيم العروبة

جمال سليمان ونقيب
جمال سليمان ونقيب الصحفيين،فيتو

كرمت نقابة الصحفين، مساء اليوم السبت، الفنان السوري الكبير جمال سليمان عضو هيئة التفاوض السورية في ندوة تحت عنوان "الفن والعروبة وأحداث سوريا"، من قبل  لجنة الشئون  العربية والخارجية.

جمال سليمان فى نقابة الصحفيين

وأشار الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية، إلى أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.


وأعرب الزناتي عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

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الكاتب الصحفي حسين الزناتي الفنان جمال سليمان نقابة الصحفيين جمال سليمان
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