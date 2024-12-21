نقابة الصحفيين تكرم الفنان جمال سليمان تقديرًا لمسيرته الفنية ودوره في ترسيخ قيم العروبة

كرمت نقابة الصحفين، مساء اليوم السبت، الفنان السوري الكبير جمال سليمان عضو هيئة التفاوض السورية في ندوة تحت عنوان "الفن والعروبة وأحداث سوريا"، من قبل لجنة الشئون العربية والخارجية.

جمال سليمان فى نقابة الصحفيين

وأشار الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية، إلى أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.



وأعرب الزناتي عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.