خبيرة أبراج: 2025 عام الحيرة لـ "هنا الزاهد" وهذا مصير زواجها

دائمًا ما ننشغل بالتفكير في المستقبل وما يخبأه القدر من تقلبات ومفاجآت الجيدة منها والمقلقة، ويتمنى الشخص لو تم اطلاعه على تفاصيل حياته المستقبلية التي لم يعشها بعد، ومعرفة الأمور المستقبلية لأخذها فى الاعتبار، وهو الحال الذي دفع عددا من الفنانين للاهتمام بقراءة الطالع… وتزامنًا مع قدوم العام الجديد تستعرض “فيتو” التوقعات الفلكية لعدد من نجوم ونجمات الفن.. وستكون البداية بتوقعات عام 2025 للفنانة هنا الزاهد التي قدمت مؤخرًا سلسلة من الأعمال الناجحة التي خطفت الأنظار.

وبحسب كلمات خبيرة الأبراج عبير فؤاد فتقول عن “هنا الزاهد” أنه في عام 2025 تشعر بحيرة، وتشعر أيضا بثقل المسئوليات المهنية، وقد تكون مطالبة باختيار عمل فني أو اتخاذ موقف محدد، وتجد في ذلك صعوبة لدرجة شعورها بفقدان اتزانها النفسي.

تابعت عبير فؤاد: كذلك ستتردد في اتخاذ قرار زواج خلال عام 2025.. ومن المهم أن تحدد أولوياتها لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

الفنانة هنا الزاهد



وهنا الزاهد من مواليد 5 يناير 1994، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014، ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على اخواتك ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة. كما قدمت البطولة المطلقة فى الدراما التليفزيونية بمسلسلي حلوة الدنيا سكر وسيب وأنا أسيب وغيرها من الاعمال الناجحة.

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