السبت 21 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أبو يطرح أحدث أغنياته "الحرب العالمية" (فيديو)

أبو، فيتو
أبو، فيتو

طرح النجم “أبو” أغنيته الجديدة "الحرب العالمية" على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

وتأتي أغنية الحرب العالمية لـ أبو من كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى سيكا - منير ماهر.
 

أغنية "الحرب العالمية" تتحدث عن الحب بنوع من  الفانتازيا، حيث يقول فى كلماتها "بيقولوا النووي هيضرب ومفيش حد هيبقى سليم.. وأن الدنيا دى فجأة هتقلب عركة مابين أمريكا والصين.. وأن الكوكب إكس هينزل يخبط فوق راس ناس ماشيين.. وأننا بكرة هنتعايش مع حبايبنا الفضائيين.. وكمان الفترة الجاية شكلها كده هتكون مؤذية.. كل الاخبار بتقول دى بوادر الحرب العالمية".

وكان من المقرر أن يطرح الفنان أبو أغنية "الحرب العالمية "فى أكتوبر الماضي، إلا أنه قام بتأجيل طرحها، نظرا لأحداث الحرب التى كانت من العدو الصهيونى على  الأراضي اللبنانية.

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الحرب العالمية أغنية الحرب العالمية يوتيوب ابو
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