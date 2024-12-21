في جولة مفاجئة بالشروق، وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة رفع الصرف الصحي رقم 4

انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب جولته بمدينة القاهرة الجديدة، صباح اليوم، إلى مدينة الشروق في جولة مفاجئة، استهلها بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع رفع كفاءة وتطوير المحور الشرقي بالمدينة بجانب المرور على المحور الغربي، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتفقد وزير الإسكان، توسعة المحور الشرقي الجديد الواصل بين طريقي السويس ومدخل الإسماعيلية ٣ لمدينة الشروق، لاستيعاب الحركة المرورية، موجهًا بتلافي جميع الملاحظات والانتهاء منها في أسرع وقت، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة على جانبي الطريق، كما قام بالمرور على المحور الغربي ومتابعة آخر ما تم من أعمال تنفيذ لمرمات الأسفلت والتوجيه باستمرار أعمال الصيانة، مؤكدًا مواصلة دعم قطاع الطرق حرصًا على السلامة المرورية وتوفير شبكة طرق آمنة تيسر الانتقال بين أحياء ومناطق المدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أنه سيقوم بزيارة قريبًا بمواقع العمل المختلفة بالمدينة لمتابعة سير العمل، موجها بإعداد دراسة مرورية متكاملة للمحور، ورفع المخلفات من الجانبين ومراجعة أعمال الإنارة، ومتابعة خطة عمل شركات النظافة، وتنفيذ حملة موسعة لمراجعة أعمال النظافة بمدينة الشروق.

وخلال الجولة، مر وزير الإسكان على أحد الأحياء بالمدينة، ووجه بسرعة التعامل وصيانة إحدى العمارات السكنية بالحي، وتكثيف أعمال الزراعة ومتابعة الأعمال الجارية، وإعداد عرض كامل عن الأراضي الشاغرة بمدينة الشروق، كما تابع الوزير سير العمل بمشروع سكن مصر، ووجه بسرعة الانتهاء من العمارات المتبقية بالمشروع لتسليم المواطنين وحداتهم.

كما تفقد وزير الإسكان محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية رقم 4 بمدينة الشروق، والتي تعد من أهم الروافع بالمدينة حيث تخدم القطاع الشرقى بالكامل لمساحة 6000 فدان ويقوم برفع مياه الصرف الصحى الخام إلى محطات المعالجة الرئيسية بهدف إعادة معالجتها لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة بهدف توفير المياه النقية وقصر استخدامها للاستهلاكات المنزلية، حيث شهد الوزير عرضا لتشغيل الرافع والمولدات الخاصة بالرافع وتمت التجربة الحية بنجاح.

وتابع الوزير سير العمل بمنطقة السلام المضافة لمدينة الشروق، ووجه بدفع إجراءات التقنين وزيادة معدلات العمل بمشروعات التنمية بمناطق الامتداد بمدينة الشروق، حيث تم البدء فى تمهيد المداخل والطرق الداخلية بمنطقة "السلام" أحد المناطق المضافة للمدينة، بجانب أعمال المرافق الأخرى بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم الانتهاء من رصف المرحلة الأولى بالمحور الشرقى، ضمن خطة الجهاز لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق بالمحور وذلك نظرًا لزيادة الكثافات المرورية عليه.

وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال بالمرحلة الأولى للمحور الشرقي تضمنت تنفيذ طبقة أسفلتية كاملة بداية من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل مدينة بدر بطول إجمالى 3200 متر وبعرض 9 أمتار و3 حارات مرورية، وذلك للاتجاهين، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل بالمرحلة الثانية لاستهداف بعض قطاعات الطريق التى تحتاج إلى إعادة رصف حتى مدخل السويس.

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