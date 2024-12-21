تحرير 249 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بالمنوفية

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

مشيرًا إلى أنه تم تحرير 249 محضرا تموينيا متنوعا خلال يومين من الحملات لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أصحاب محال بقالة وثلاجة لبيع اللحوم بالمنوفية

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم ضبط 10 أطنان زيت صويا بدون مستندات مجهول المصدر بمخزن لتعبئة المواد الغذائية، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب مستودع حديد بحوزته 10 أطنان حديد بدون مستندات مجهول المصدر بمركز ومدينة الشهداء، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال بقالة وثلاجة لبيع اللحوم لعدم الاعلان عن الاسعار للتربح بدون وجه، بالإضافة إلى تحرير 134 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و115 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.