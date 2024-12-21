السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تعقد ورشة عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ads

عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين  سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن محمد بهاء نائب الوزير.

إعداد مصفوفة البرامج التدريبية بالتربية والتعليم

وتضمنت سلسلة ورش العمل إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، حيث اعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.

الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد


وشارك فى الورش خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (نقاء)، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في السادة مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.


وتمثلت نتائج الورش في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة البرامج التدريبية بالتربية والتعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين

مواد متعلقة

حصاد التعليم العالي، إنجاز مصري في التصنيف العربي للجامعات 2024

التعليم العالي تضع شرطا أساسيا لدخول الطلاب العائدين من الخارج امتحان المستوي

وزير التعليم العالي يستقبل نظيره الماليزي لبحث التعاون المشترك

تفاقم أزمة الحد الأدنى للأجور فى المدارس الخاصة.. اجتماعات مكثفة لممثلى المدارس لوقف التنفيذ.. واللجوء إلى البرلمان وارد.. تعليمات وزير التعليم مجمدة لحين إشعار آخر
ads

الأكثر قراءة

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

حقيقة مزاعم وجود سعرين لشرائح الاستهلاك بالعدادات.. الكهرباء تحسم الجدل

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يقترب من 4300 جنيه

أول رد فعل من الجهاز الطبي للزمالك بعد تصريحات جروس

سعر الدولار في البنوك المصرية بعد الارتفاعات الأخيرة

بعد قفزة اللحوم، ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

رغم اعتراض الأطباء، عقوبات رادعة بينها الحبس بمشروع قانون المسئولية الطبية

موقف صلاح وهالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 17

منوعات

المزيد

هدية فضائية للأرض في عيد الميلاد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

ما بين التأكيد والنفي، قصة بيع شركة تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 21/12/2024

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع السجود كالعمامة

ما معنى الحواريين وكيف أوحى الله إليهم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية