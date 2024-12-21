السبت 21 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

كشف حساب الرئيس السيسي في ديسمبر (فيديو)

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس تركيا.فيتو
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 شهد الأول من ديسمبر حتى اليوم السبت نشاطا مكثفا للرئيس السيسي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،"كومبو موندونجو بولا" المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة.

كما استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي،،"موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

كما أثمرت جولة  الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية عن العديد من النتائج؛ حيث زار  الرئيس مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل  جولة  شملت أيضًا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.


كما شهد الرئيس السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
 

كما استقبل الرئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير القافة السعودي

 

كما تابع الرئيس السيسي  تطورات أوضاع الساحتين الإقليمية والدولية كما تفقد تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

كما استقبل الرئيس السيسي العاهل الأردني 


كما استقبل الرئيس السيسي رئيس جمهورية إندونيسيا وعقد معه مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا
 

 كما شهدت قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي،نشاط كبير للرئيس السيسي حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية كما تم اعتماد إعلان القاهرة

 

قمة  منظمة مجموعة الثماني تتناول الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

 

السيسي يلتقي رؤساء تركيا وإيران وإندونيسيا وفلسطين ولبنان وبنجلاديش

كما أعلن الرئيس السيسي اعتماد البيان المشترك لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي كما أكد الرئيس السيسي أن منظمة الدول الثامنية النامية  تتميز بثراء حضاري وتمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين الأعضاء 

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، برؤساء تركيا وإيران وإندونيسيا وفلسطين ولبنان وبنجلاديش.

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