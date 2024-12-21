اليوم، نظر دعوى إلغاء تكليف صيادلة الخارج

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس اليوم السبت، الدعوى المقامة عن عدد من صيادلة الدفعات القديمة، حملت رقم 1389 لسنة 72 طالبت بإلغاء قرار وزارة الصحة بتكليف صيادلة الخارج لعام 2024 من خريجي روسيا وأوكرانيا وقبرص والجامعات الخاصة.

بإلغاء قرار التعيين الدائم بعد انتهاء عامي التكليف للصيادلة

وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء قرار التعيين الدائم بعد انتهاء عامي التكليف للصيادلة المكلفين للأعوام السابقة مع حظر تخطي فترة التكليف العامين بما يترتب عليه من اثار أهمها إلغاء وإيقاف التعيينات الدائمة للدفعات المكلفة مع ووجوب إعمال نص وضوابط التعيينات الواردة بقانون الخدمة المدنية الذي أحالت إليه مادة 2 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة بما يترتب على ذلك من اثار بتطبيق نظام المسابقة وتعيين الطالب بوظيفة صيدلي بوزارة الصحة.

ذكرت الدعوى أن وزارة الصحة تستنزف موازنة الدولة

كما ذكرت الدعوى أن وزارة الصحة تستنزف موازنة الدولة بغير مقتضى بتكليفها لصيادلة الجامعات الخاصة والخارج مع تخمة الأعداد بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي أوجب المسابقة وتعيين أصحاب الخبرات من الدفعات السابقة وحملة الدراسات العليا.

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