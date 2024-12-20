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رياضة

أبرزها زيادات الرواتب، 4 قرارات جديدة للأهلي

خالد مرتجي، فيتو
خالد مرتجي، فيتو

أقامت لجنة شؤون العاملين برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والأستاذ عماد حلمي المدير المالي ورئيس شؤون اللاعبين اجتماعًا في مقر النادي بالجزيرة الاربعاء الماضي، وأصدرت عدة قرارات مهمة تشمل:

القرارات الرئيسية
1. ترقية العديد من العاملين.
2. زيادة أيام الإجازة لتصبح يومين.
3. زيادة ساعات العمل من 7 إلى 8 ساعات يوميًا.
4. زيادة الرواتب بنسبة 10%.

وكشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلًّا من: عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، علي معلول، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، سمير محمد، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف. 

 

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي – محمود عبد المنعم "كهربا".

 

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد 

تقابل النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقة، شهدت فوز الأهلي في مباراتين، بينما حل التعادل في مثلهما، ليكون التفوق التاريخي في المواجهات بينهما لصالح الأحمر. 

والتقى الفريقان أول مرة، يوم 24 أغسطس 2001 في دور مجموعات أكبر المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية، وكان الفوز من نصيب "المارد الأحمر" على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب حسام غالي.

وفي لقاء الإياب الذي لعب يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر، حقق الأهلي الفوز أيضًا بنفس النتيجة (0-1) بتوقيع اللاعب إبراهيم سعيد.

وجمع اللقاء الثالث بينهما خلال دور مجموعات الموسم الحالي 2023-2024، وانتهت المباراة التي أجريت، يوم 8 ديسمبر 2023 بالتعادل بينهما (0-0). 

وتأتي المواجهة الأخير في فبراير لعام 2024 بدوري أبطال إفريقيا وانتهت بالتعادل 0-0.

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الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي السويسري مارسيل كول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم المهندس خالد مرتجى

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