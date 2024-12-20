أخبار الاقتصاد اليوم، قرض تمويلي من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة مليار يورو، موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، معرض تراثنا للحرف اليدوية يشهد إقبالا جماهيريا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 ، وهو ما أعلنته وزارة المالية ووضعت جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر كاملة لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وكشفت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بشكل مبكر نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 أنه تم تحديد موعد صرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر ديسمبر وما يتقاضونه.

صرف قرض تمويلي لمصر بقيمة مليار يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف قرض تمويلي لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من قرض بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يشهد إقبالا جماهيريا

شهد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية إقبالا جماهيريا واسعا اليوم الجمعة حيث استقبل الآلاف من الزوار للاستمتاع بتجربة تسوق ثرية وفريدة لاستعراض واقتناء المنتجات اليدوية المشغولة على أيادي المهرة والحرفيين في جميع محافظات الجمهورية من أسوان وحلايب وشلاتين جنوبا حتى الإسكندرية شمالا، ومن الوادي الجديد ومطروح غربا وحتى سيناء.

ومن المتوقع أن تستقبل أبواب معرض تراثنا المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية (خلف مسجد المشير) المزيد من الزوار خلال اليوم الجمعة والسبت باعتبارهما الأجازة الأسبوعية للكثير من المواطنين، خاصة مع الأجواء الدافئة التي تنعم بها القاهرة نهارا خلا

ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية

تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائى بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصرى الجنسية " ، بتهريب كمية كبيرة من البضائع، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.

5 شركات الوساطة تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول

تصدرت 5 شركات الوساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 19.9 مليار جنيه.

إي اف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 636 مليون جنيه.

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 515 مليون جنيه.

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 504 مليون جنيه.

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