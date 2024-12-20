التذكرة بـ 40 جنيها، مواعيد عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بسينما الشعب

أعلن مشروع سينما الشعب والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في دور العرض التابعة للمشروع بالمحافظات المختلفة، كما كشفت عن مواعيد الحفلات وسعر التذكرة.

مواعيد عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه بسينما الشعب

ويعرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في حفلات الساعة 12 ظهرا، 6 مساء، 10 مساء، وذلك بسعر تذكرة يبلغ 40 جنيها فقط كخدمة ثقافية لجمهور مشروع سينما الشعب.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

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