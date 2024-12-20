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ثقافة وفنون

بعد طرح البرومو، قصة وأبطال فيلم "6 أيام" لأحمد مالك (صور)

فيلم 6 أيام، فيتو
فيلم 6 أيام، فيتو

تستعد دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة لاستقبال فيلم "6 أيام" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للعمل تمهيدا للكشف عن موعد طرحه ليلحق بسباق أفلام موسم رأس العام الجديد. 

قصة فيلم 6 أيام 

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. 

فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًّا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟. 

وظهر من خلال البرومو الأول للعمل الأجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي وضحت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.

أبطال فيلم 6 أيام 

وفيلم ٦ أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي.

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