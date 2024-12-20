ننشر أسماء 10 مصابين في انقلاب سيارة بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 10 مصابين بينهم 6 من أسرة واحدة.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من محمد نجيب سليمان 37 سنة، وشقيقتيه سميرة، 27 سنة، ونورا، 51 سنة، فاتن صلاح حسن، 28 سنة، وهيميان محمد نجيب، 8 سنوات، وشقيقها 3 سنوات، رجب عمر فتحي، 5 سنوات، مليكة علاء عليان، 4 سنوات، بسمة علاء عليان، 7 سنوات، كيان علاء عليان، شهرين، مقيمين جميعا بمحافظة سوهاج.

ننشر أسماء مصابو المنيا الـ 10 جراء حادث انقلاب بالصحراوي

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام بوابة الرسوم بالمنيا.

إصابة 10 أشخاص في المنيا

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

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