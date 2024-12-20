الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ننشر أسماء 10 مصابين في انقلاب سيارة بالمنيا

اسعاف
اسعاف

حصلت "فيتو" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن 10 مصابين بينهم 6 من أسرة واحدة. 

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

وضمت قائمة المصابين كل من  محمد نجيب سليمان 37 سنة، وشقيقتيه سميرة، 27 سنة، ونورا، 51 سنة، فاتن صلاح حسن، 28 سنة، وهيميان محمد نجيب، 8 سنوات، وشقيقها 3 سنوات، رجب عمر فتحي، 5 سنوات، مليكة علاء عليان، 4 سنوات، بسمة علاء عليان، 7 سنوات، كيان علاء عليان، شهرين، مقيمين جميعا بمحافظة سوهاج.

ننشر أسماء مصابو المنيا الـ 10 جراء حادث انقلاب بالصحراوي

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا أمام بوابة الرسوم بالمنيا.

إصابة 10 أشخاص في المنيا 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا إصابة 10 أشخاص في المنيا أسماء مصابو المنيا حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

أهالي المنيا يعثرون على جثة سيدة مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية

إصابة 4 عمال في انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا

وزير الرياضة ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير نزل الشباب الدولى (صور)

محافظ المنيا يستقبل وزير الشباب لافتتاح مشروعات رياضية جديدة

جريمة مزدوجة، فتاة تنجو من اعتداء والدها ليكتب نهايتها شقيقها بعد خروجها من المستشفى بالمنيا

محافظ المنيا يؤكد أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالمنيا دون خسائر بشرية (صور)

محافظ المنيا يبحث تيسير إجراءات الضرائب العقارية
ads

الأكثر قراءة

تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية وتحذير من أجواء شديدة البرودة ليلا

مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا بضربة أمريكية استهدفته في دير الزور

أول رد من حورية فرغلي على رفض ناهد السباعي تقبيلها (فيديو)

المفوضية الأوروبية توافق على صرف قرض بمليار يورو لمصر

جمعية اللاعبين المحترفين تمنح محمد صلاح جائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة نارية بقيمة 36 مليون جنيه (صور)

بعثة شباب بلوزداد تصل مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

مصدر بالأهلي: الخطيب يستقر على تكليف وليد سليمان بمنصب مدير الكرة

منوعات

المزيد

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

تفاصيل مثيرة عن "مقبرة" المركبة الفضائية على الكوكب الأحمر

دراسة: معدلات التوحد المرتفعة عالميا تدق ناقوس الخطر

الرواد الروس ينجزون مهمتهم في الفضاء المكشوف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

أسعار الخضار اليوم الجمعة، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات بسوق العبور

سعر الأرز اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

على رأسهم مبابي.. أبرز 5 صفقات في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القزم في المنام وعلاقتها بالوقوع في الهموم والأحزان

"قرناء السوء".. تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة فصلت

أسماء سورة الفاتحة وسبب التسمية وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية