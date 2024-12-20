مدرب عمان يحذر من المفاجآت في خليجي 26

أكد رشيد جابر مدرب منتخب عمان، أنهم يستهدفون المنافسة على لقب خليجي 26، بجانب مواصلة التجهيز للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستهل منتخب عمان، مشواره في كأس الخليج، بمواجهة الكويت، غدا السبت، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضا قطر والإمارات.

مدرب عمان يتحدث عن مواجهة الكويت

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "نحترم منتخب الكويت، كما أن الفوز الأخير لعمان برباعية لا يعني شيئا في مباراة الغد".

وأضاف: "مهمة منتخب عمان لن تكون سهلة، لأن بطولات كأس الخليج دائمًا ما تشهد مفاجآت كثيرة، لكننا عازمون على تحقيق أفضل بداية ممكنة".

وأشار إلى أن الضغوط حاضرة في كأس الخليج، سواء على عمان أو بقية المنتخبات، لكنه يتطلع لتحقيق الأهداف المطلوبة.

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