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رياضة

سلوت يتحدث عن صدام توتنهام والصراع على لقب الدوري الإنجليزي

سلوت، فيتو
سلوت، فيتو

تحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن مباراة توتنهام التي تقام في الدوري الإنجليزي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على توتنهام  بعد غد الأحد، 22 ديسمبر، على ملعب توتنهام في لندن.

وقال سلوت: “يجب أن نُثني على توتنهام، كنت أُشاهدهم بالسابق وعندما أسمع بإسمهم أتذكر جاريث بيل وبول جاسكوين ولوكا مودريتش، كان لديهم هوية معيّنة برأيي وأعادها انج بوستيكوجلو، أنا استمتع بمشاهدتهم خاصة في الدوري الأوروبي، بعض النتائج لم تكن بصالِحهم لكنهم فازوا على السيتي ليس بنفس الطريقة التي فعلناها لكن حققوا فوز مستحق وسيطروا بالكامل وقاموا بعمل رائع".

وتابع: بصراحة لا أنظر عليه كثيرًا، بعض الفرق ستعاني من حظ عاثر كآرسنال الذي تلقى بطاقات حمراء ونحن الآن تعرض أحد لاعبينا للطرد وأهدرنا النقاط وسنواجه توتنهام وهى مباراة أقرب لمباراتنا ضد ارسنال على ملعبهم، لذا لا أنظر لجدول الترتيب كثيرًا، سأنظر عليه بنهاية الموسم”.

وعن قرعة كأس رابطة الدوري الإنجليزي “كأس كارباو”، قال سلوت : “قرعة مثيرة وعمومًا أي قرعة ستكون مثيرة، لأن الفرق المتبقية كلها جيدة جدًا، سنلعب بعد شهر لذا سنرى لكن عمومًا هى قرعة مثيرة”.

أضاف سلوت : الذي جعل مباراتنا ضد ساوثهامبتون أمس الأول مميزة أننا شاهدنا كثيرًا من الفرق تلعب بلاعبيها الأساسيين باستثناء بعض منهم فمثلًا، يونايتد لعب أمس بلاعبين بقيمة 100 مليون لكن بالنسبة لنا فقد لعبنا بلاعبين من الأكاديمية، هذا ما يجعل فريقنا مميزًا وهى أن هناك مساحة للاعبين الشباب”.
 


وقال: ما يفعله أنج هو عمل رائع، آمل حقًا حقًا أن يفوزوا ببطولة هذا الموسم، ليس كأس كارباو بالطبع لأننا سنواجههم بها”.

 

 

 

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