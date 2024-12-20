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ثقافة وفنون

محمد هنيدي ينهي تصوير مشاهد المستشفى في مسلسل شهادة معاملة أطفال

محمد هنيدي، فيتو
محمد هنيدي، فيتو

 انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير المشاهد الخاصة بتواجده في المستشفى، ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر أن يخوض به سباق رمضان القادم.

وكان الفنان محمد هنيدي بدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، منذ أسبوع وتم التصوير داخل إحدى المستشفيات الخاصة وظهر محمد هنيدي على كرسي متحرك بسبب المرض الذي تعرض له. 

وجمعته المشاهد الأولى بكل من الفنانة نهى عابدين، والفنان محمود حافظ، وعدد من الفنانين المشاركين في العمل. 

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

 

 


ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله. 

مسلسل محمد هنيدي الجديد

 "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل بجانب هنيدي.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

 

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