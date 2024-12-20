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ثقافة وفنون

مصحح لهجة دمنهوري يصاحب أسرة مسلسل ظلم المصطبة أثناء التصوير

ريهام عبدالغفور،
ريهام عبدالغفور، فيتو

استعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

يعكف المخرج هاني خليفة في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة بإحدى قرى محافظة البحيرة كي يتم تصوير عدد من مشاهد مسلسل ظلم المصطبة  بها خلال الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوعين وبعدها تعود أسرة العمل بديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.
 


تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 


ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.


مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 


ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

 

وكان  الفنان أحمد عزمي تعاقد مؤخرًا على المشاركة في بطولة العمل.


ومن ناحية أخرى كان الفنان أحمد عزمي قال إن "مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".


وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي ام سي": "المشكلة الأكبر إن الأعمال اللي قدمتها الفترة الماضية كانت خارج مصر والناس لم ترها، آدم ابني هو من جعلني أتحرك وأناشد القائمين على الصناعة لدعمي في ترشيحات الأعمال الفنية".


وتابع أحمد عزمي: "حاسس إني عايز أبقى مثل أعلى لأبني آدم ويبقى فرحان بيَّ، وأنا وهو لما ننزل أي مكان بنلاقي حب من الناس، وحسيت إني مقصر شوية وإني لازم أوصل صوتي للقائمين على الشركة المتحدة وكتبت منشور وقعدت أعدل فيه لمدة يومين علشان ما أضغطش ولكن أنوَّر فلاش على أحمد عزمي وإن له تاريخ كويس يستحق منحه الفرصة".

 

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