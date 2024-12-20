إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب تريلا بالطريق الساحلى ببرج العرب

تسبب انقلاب تريلا واصطدام سيارة ميكروباص وربع نقل بها، في اصابة 15 شخصا نقل بالطريق الساحلي الدولي "محور التعمير" ببرج العرب غربي الإسكندرية، وذلك بسبب هطول الأمطار تزامنًا مع بدء نوة الفيضة الصغرى.

انقلاب تريلا وتصادم سيارتين ببرج العرب

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من من شرطة النجده، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة وتصادم بين عدد من السيارات بطريق محور التعمير عند كوبري كارفور العروبة.

انتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام وانقلاب سيارة تريلا محملة ببضائع وكراتين وميكروباص وسيارة ربع نقل، إثر انجرافهم بسبب الأمطار بالطريق المشار إليه.

مصابين جراء الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا إصابات متنوعة بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و8 مصابين إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.