24 ديسمبر.. محاكمة 15 متهما فى واقعة طفل بالمنيب

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 24 ديسمبر الجاري، أولى جلسات نظر مُحاكمة 15 متهمًا في واقعة قتل الطفل "أحمد أيمن" ـ طالب في الصف الأول الثانوي ـ إثر اشتباك مسلح بين عائلتين في "حواري المدبح" بالمنيب في الجيزة.



وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي الأول العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية؛ 15 متهمًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بقتل الطفل "أحمد أيمن" طالب في الصف الأول الثانوي، إثر معركة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء، دارت بين عائلتين في حواري "المدبح" بالمنيب في الجيزة.



ووفق أوراق الدعوى، فإن المتهمين في القضية رقم 17621 لسنة 2024، جنايات قسم الجيزة، والمُقيدة برقم 5595 لسنة 2024، كُلي جنوب الجيزة، هم "محمد.ع"، و"حاتم.ع"، و"إبراهيم.ز"، و"محمود.ز"، و"زكريا.م"، و"عبد الجبار.م"، و"عصام.م"، و"أحمد.ح"، و"فوزي.أ"، و"كرم.ر"، و"نصرة.ر"، و"سيد.ر"، و"عبد الله.س"، و" ياسر.ر"، و"يحيي.ي".



وذكرت النيابة العامة، أن المتهمين قتلوا الطفل "أحمد أيمن"، الذي لم يبلغ ثمانٍ عشرعامًا، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم، على إثر خلف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، فاطلقوا أعيرة نارية وتراشقوا بالحجارة والأسلحة البيضاء، وقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فاستقر بجسد الطفل محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعرض القوة والتلويح بالعنف قبل بعضهم البعض وقبل قاطني منطقة المنيب والطفل "أحمد أيمن"، و"حسن أ"، و"عبد الله.ك"، و"عبد الحليم.ع"، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض سلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص وحاملين أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.



وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في قتل "حسن أ"، و"عبد الله ك"، و"عبد الحليم ع"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بإنهم وعلى إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، فقام المتهم الثامن بإطلاق عدة أعيرة نارية فأحدث ما بهم من إصابات قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى السابع، تهمة الشروع في قتل "كرم.ر"، و"أحمد ح"، بغير سبق إصرار أو ترصد بإنه وحال تشاجرهم سويًا تعدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء، محدثين له إصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وبينت النيابة أن المتهمين من الثامن حتى الخامس عشر شرعوا في قتل "محمد ع"، و"حاتم ع"، و"زكريا.م"، و"أحمد.ع "، و"عصام م"، بغير سبق إصرار أو ترصد بإنه وحال تشاجرهم سويا تعدوا عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء مُحدثين إصابات، قاصدين من ذلك إزهاق روحهم إلا إنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشتخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

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