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أخبار مصر

بدء مغادرة الرؤساء المشاركين في قمة الدول الثماني بالقاهرة

قمة منظمة الدول الثماني
قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية.فيتو

بدأ عدد من القادة المشاركين في قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة مغادرة مصر.

غادر القاهرة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، فضلا عن عدد كبير من ضيوف القمة.

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي قد تسلم الرئاسة الدورية للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الأولى للقمة، وألقى  الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية كما تم اعتماد إعلان القاهرة.

وترأس الرئيس السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان، وألقى  كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

كما أعلن الرئيس السيسي اعتماد البيان المشترك لقمة دول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي كما أكد  أن منظمة الدول الثمانية النامية تتميز بثراء حضاري وتمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين الأعضاء.

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