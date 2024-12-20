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أخبار مصر

التضامن: التدخل السريع المركزي ينقذ مسنًّا قضى نصف عمره بالشارع

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة إلى الوزارة، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى يفترش الرصيف أمام حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة.

وتوجه أعضاء الفريق المركزي وفريق التدخل السريع المحلي بالجيزة لمكان تواجد الحالة، وتم البحث عنه كثيرًا بالمنطقة حتى تم العثور عليه، حيث تم إجراء دراسة حالة للمسن وتبين أنه يبلغ من العمر ٦٥ عامًا، ومطلق منذ أن كان عمره ٣٠ عامًا،وليس لديه أولاد، كما ليس لديه أى أوراق ثبوتية، وكان يعمل "مكوجي"، ويقيم بشقة، وتراكم عليه الإيجار لعدم قدرته على العمل، فظل بالشارع بلا مأوى، ويتخذ من الأرصفة مأوى له متنقلًا من حى السيدة زينب لحى الجيزة حتى يحصل على الوجبات الغذائية من المارة، لمدة ٣٥ عامًا، أي نصف عمره تقريبًا دون رعاية ولا مأوى عانى خلالها كثيرًا.

 

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 

ونجح  فريق التدخل السريع في إقناع المسن بمخاطر وجوده بالشارع فى ظل هذا البرد القارس فى فصل الشتاء، فوافق  على نقله لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وعليه نسق الفريق مع إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستقبال المسن ليعيش حياة كريمة آمنة من مخاطر الشارع.

 

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

 

ويتلقى فريق التدخل السريع بالوزارة شكاوى وبلاغات وانتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص والأطفال فاقدي الرعاية والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

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التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة مجلس الوزراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوي وزيرة التضامن الاجتماعي

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