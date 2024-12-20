أيمن بهجت قمر: محمد رمضان مش نمبر

حل المؤلف أيمن بهجت قمر ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير حبر سري.

في هذا السياق، تطرق أيمن خلال حديثه فى الحلقة عن محمد رمضان، والذى أوضح أن رمضان ليس نمبر وان فى السينما، مشيرا أنه لم يحقق نجاحات وإيرادات كباقي نجوم السينما.

وقال أيمن بهجت قمر: لو تامر حسني كان عمل فيلم “آخر ديك في مصر”، كان هينجح العمل، وهو بالنسبة لي نمبر وان مش محمد رمضان.

وأضاف: فيلم آخر ديك في مصر مش شبه محمد رمضان وكان المفروض إني أعرض الفيلم على تامر حسني الأول، علشان العمل يحقق نجاحا، لكن محمد رمضان محققش في السينما، بس منقدرش ننكر أنه حقق نجاحا كبيرا فى الدراما التلفزيونية والأغاني بس فى الإيرادات لسة معملش الإيرادات اللى تخليه نمبر وان فى السينما.

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