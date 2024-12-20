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أخبار مصر

السكك الحديد تستعين بالأوقاف والتعليم لمحاربة هذه الظاهرة

السكك الحديد فيت
السكك الحديد فيت

ناشدت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق الهيئة القومية للسكك الحديد. 

 

وقالت الهيئة ان  مرفق  السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يتعرض  يوميا لهذه الظاهرة السلبية   وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة الى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالاضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التي تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وتهيب الوزارة ممثلة في  هيئة السكك الحديدية  بالمواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.

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هيئة السكك الحديد رشق الاطفال للقطارات مواقع التواصل الاجتماع مواقع التواصل الاجتماعي
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